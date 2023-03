Specializzati sul sostegno con titolo italiano contro quelli con il titolo estero: “è un riconoscimento vergognoso”

Siamo gli specializzati sul sostegno con titolo italiano, costato tempo, sacrificio e denaro, apprendiamo la notizia che forse ci sarebbe un riconoscimento in prima fascia con possibilità di supplenza per i titoli di specializzazione estera, siamo indignati da questa notizia, poiché la supplenza deve essere assegnata a titolo riconosciuto e non a priori!

C’è il rischio che questi docenti possano anche essere assunti senza nessuno merito a danno di chi invece ha superato ben tre prove selettive. Ricordiamo inoltre che agli specializzati sempre con il titolo italiano è stato anche vietato, per coloro che si trovano in gps sature sul sostegno: Napoli per esempio, (forse bisognerebbe informarsi anche sulle gps ADSS sature!!), di poter inviare mad in altre province dove mancavano docenti specializzati ed invece per i titoli esteri non riconosciuti si firma un’ordinanza, ma il ministro dove è in tutto questo? Dalla parte del merito non ci sembra. È un riconoscimento vergognoso! Noi specializzati con titolo italiano promettiamo battaglia al miur! Il merito di cui si vanta tanto il ministro deve valere per tutti!

Gli specializzati sul sostegno