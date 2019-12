SPID gratuito, per sempre: lo annuncia l’AGID

L’AGID, Agenzia per l’Italia Digitale, ha nei giorni scorsi annunciato l’accordo con gli Identity Provider per l’estensione della gratuità di SPID livello 1 e 2, per tutti i cittadini.

Secondo quanto riporta NoiPA, l’Agenzia per l’Italia digitale ha infatti invitato i nove gestori di Identità Digitale (otto privati e uno pubblico) ad erogare gratuitamente, per sempre, l’attivazione di SPID in favore dei cittadini, estendendo la validità delle convenzioni sottoscritte, il cui termine era originariamente fissato al 31 dicembre 2019.

L’estensione della gratuità riguarda i livelli 1 e 2 di SPID:

il Livello 1 consente l’accesso ai servizi online attraverso un nome e una password scelti dall’utente;

consente l’accesso ai servizi online attraverso un nome e una password scelti dall’utente; il Livello 2 richiede un grado di sicurezza maggiore che permette, oltre all’accesso da parte dell’utente tramite nome e password, la generazione di un codice temporaneo di accesso (one time password) o l’uso di un’app, fruibile attraverso un dispositivo (ad esempio lo smartphone).

Gli utenti del sistema NoiPA possono ottenere le credenziali SPID utilizzando il servizio Ottieni SPID disponibile nell’area privata del portale NoiPA.

A cosa serve lo SPID

Per il personale della scuola avere le credenziali SPID è ormai diventato fondamentale.

Infatti, ad esempio, per accedere alla Carta Docente SPID è l’unica modalità ammessa.

Con SPID si può anche accedere a NoiPA (ferme restando le altre modalità con codice fiscale/password o con CNS).

Anche su Istanze on-line, oltre all’accesso con username e password, si può utilizzare SPID.

Anche sulla “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” è possibile presentare la domanda di partecipazione alla procedura di interesse previo possesso delle credenziali SPID.