Tfa sostegno 2026, quando sarà attivato? Le ipotesi

Nel 2026 prenderà il via l’XI ciclo del TFA Sostegno, il percorso universitario finalizzato alla formazione dei docenti specializzati nelle attività educativo-didattiche per l’inclusione degli alunni con disabilità.
Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) rappresenta oggi il principale canale, insieme ai percorsi Indire, di specializzazione per il sostegno nella scuola italiana. Il percorso ha l’obiettivo di fornire competenze pedagogiche, didattiche e metodologiche specifiche, indispensabili per promuovere un’effettiva inclusione scolastica e garantire il diritto allo studio degli studenti con bisogni educativi complessi.
Con la Nota ministeriale n. 4660 del 14 aprile 2026, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha autorizzato 30.241 posti per la specializzazione sul sostegno didattico di quest’anno.
L’inserimento delle proposte di attivazione dei percorsi da parte degli atenei la Banca Dati del MUR è scaduto il 7 maggio scorso.
La cosa curiosa, che fa notare Cisl Scuola con un comunicato, è che nel fabbisogno non compaiono posti previsti per la secondaria di secondo grado dove si registra un alto numero di docenti specializzati.
Nella definizione del riparto, il sindacato ha notato un numero consistente di percorsi nelle regioni del Paese dove si registra un maggior fabbisogno di specializzati, puntando pertanto ad una risposta più equilibrata rispetto al passato.
Gli idonei del X ciclo potranno essere ammessi in soprannumero presso le sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivate deroghe tra le istituzioni accademiche.
Possono iscriversi ai percorsi di specializzazione sul sostegno, promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e affidati ordinariamente alle università, i candidati in possesso di specifici titoli di accesso.
Per la scuola dell’infanzia e primaria sono richiesti:
Si tratta dei titoli che abilitano già all’insegnamento nei rispettivi ordini di scuola.
Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo e secondo grado, possono accedere:
I requisiti rispondono all’esigenza di garantire una base disciplinare solida, cui si aggiunge la formazione specifica in ambito inclusivo prevista dal TFA.
Dall’esperienza degli anni precedenti, il decreto ministeriale con cui le università vengono autorizzate a bandire i percorsi per i singoli gradi di scuola dovrebbe essere emanato tra maggio e giugno 2026.
A seguito del decreto, ogni ateneo pubblicherà il proprio bando, nel quale saranno indicati:
L’avvio dei percorsi è previsto, di norma, nel mese di settembre 2026, con conclusione entro giugno 2027.