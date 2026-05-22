Diretta video

Prima ora | Notizie scuola del 22 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
22.05.2026

Spray al peperoncino spruzzato a scuola, una classe intossicata ad Arezzo. In tre finiscono al pronto soccorso

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Lo schema è sempre lo stesso: una sostanza urticante spruzzata nell’aria, il panico che si scatena tra gli studenti e il personale della scuola, la corsa in ospedale se qualcuno rimane intossicato. In questo caso “un’intera classe” di Arezzo, in Toscana, come racconta l’edizione locale del Corriere della Sera.

“È successo a metà mattinata del ventidue maggio nell’aula di una seconda, studenti di quindici o sedici anni. Qualcuno di loro ha pensato bene di tirare fuori lo spray urticante e di premere il pulsante che ha saturato l’aria dei miasmi contenuti nella confezione”.

La bravata, si legge ancora, “ha scatenato il caos all’interno dell’istituto”, e ha costretto ad attivare le procedure del caso, “ambulanze, auto della polizia, soccorsi prestati sul posto e in ospedale, indagini in cui gli stessi ragazzi si sono trasformati in testimoni, anche se per ora un colpevole non c’è”.

“In pochi istanti molti dei ragazzi hanno cominciato a lacrimare, alcuni hanno avuto disturbi respiratori“, si legge ancora. “Quanto bastava perchè scattasse l’allarme, con la Asl Toscana sud-est che per precauzione ha addirittura avviato il piano delle maxi-emergenze“.

Tra le altre cose, per intervenire sono stati mobilitati “il personale disponibile e l’automedica, più i mezzi di soccorso della vicina Misericordia e della Croce Bianca, le due associazioni del volontariato assistenziale aretino, coordinati dal disaster manager dell’azienda sanitaria”.

“La situazione”, conclude il Corriere, “si è poi rivelata meno grave di quanto si fosse temuto inizialmente, con la gran parte dei venti ragazzi in classe che se la sono cavata con le medicazioni sul posto. Solo in tre sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso ma stanno già bene”.

Spray urticante

Sostanza urticante in una scuola a Milano, arriva il 118: “Coinvolti una decina di studenti, non si esclude spray al peperoncino”

Spray urticante a scuola per saltare un compito in classe: cinque studenti denunciati

Spruzzano spray al peperoncino a scuola, evacuata una classe in un liceo di Cesena: due ragazzi denunciati

Studenti e docenti intossicati da spray urticante a scuola, sul posto ambulanza e Vigili del fuoco

Spray urticante, scuola evacuata: secondo caso in pochi giorni a Pescara. Il sindaco: “Collegamenti diretti tra i due episodi”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Liguria, approvato il calendario scolastico 2025/2026: si rientra in classe il 14 settembre 2026

Lara La Gatta

Maestre segnalano certificati medici per 7 bambini su 10: arrivano gli ispettori. I genitori: “Siamo preoccupati”

Redazione

Alunna di Filicudi scrive a Meloni, la madre: “La vede quasi come un’amica. Anche lei ha una figlia, può capire”

Redazione

Spray al peperoncino spruzzato a scuola, una classe intossicata ad Arezzo. In tre finiscono al pronto soccorso

Redazione
vai alla ricerca avanzata