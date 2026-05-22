Spray al peperoncino spruzzato a scuola, una classe intossicata ad Arezzo. In tre finiscono al pronto soccorso

Lo schema è sempre lo stesso: una sostanza urticante spruzzata nell’aria, il panico che si scatena tra gli studenti e il personale della scuola, la corsa in ospedale se qualcuno rimane intossicato. In questo caso “un’intera classe” di Arezzo, in Toscana, come racconta l’edizione locale del Corriere della Sera.

“È successo a metà mattinata del ventidue maggio nell’aula di una seconda, studenti di quindici o sedici anni. Qualcuno di loro ha pensato bene di tirare fuori lo spray urticante e di premere il pulsante che ha saturato l’aria dei miasmi contenuti nella confezione”.

La bravata, si legge ancora, “ha scatenato il caos all’interno dell’istituto”, e ha costretto ad attivare le procedure del caso, “ambulanze, auto della polizia, soccorsi prestati sul posto e in ospedale, indagini in cui gli stessi ragazzi si sono trasformati in testimoni, anche se per ora un colpevole non c’è”.

“In pochi istanti molti dei ragazzi hanno cominciato a lacrimare, alcuni hanno avuto disturbi respiratori“, si legge ancora. “Quanto bastava perchè scattasse l’allarme, con la Asl Toscana sud-est che per precauzione ha addirittura avviato il piano delle maxi-emergenze“.

Tra le altre cose, per intervenire sono stati mobilitati “il personale disponibile e l’automedica, più i mezzi di soccorso della vicina Misericordia e della Croce Bianca, le due associazioni del volontariato assistenziale aretino, coordinati dal disaster manager dell’azienda sanitaria”.

“La situazione”, conclude il Corriere, “si è poi rivelata meno grave di quanto si fosse temuto inizialmente, con la gran parte dei venti ragazzi in classe che se la sono cavata con le medicazioni sul posto. Solo in tre sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso ma stanno già bene”.