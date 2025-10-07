Stash dei The Kolors torna nella sua vecchia scuola e incontra gli alunni: “Gesto semplice ma ricco di significato”

Il cantante del gruppo musicale The Kolors, Stash, nome d’arte di Antonio Fiordispino, è andato a visitare la scuola che frequentava da bambino, a Cardito, nel napoletano. A testimoniarlo alcune foto, pubblicate dal sindaco della cittadina.

L’entusiasmo del sindaco

Ecco le sue parole: “Questa mattina una grande gioia per gli alunni che hanno avuto modo di incontrare Stash, frontman dei The Kolors e nostro concittadino. Stash ha voluto incontrare gli alunni della scuola che anche lui ha frequentato da bambino”.

“Un gesto semplice ma ricco di significato, che ha emozionato tutti, soprattutto i nostri ragazzi, felici di poter vedere da vicino un grande artista che non ha mai dimenticato le proprie origini. È stata una mattinata piena di sorrisi, musica e ricordi, che resterà nel cuore di tutti. Un grazie di cuore a Stash per la sua disponibilità e per aver voluto condividere questa sorpresa così speciale”, ha concluso.

Stash e la sua carriera scolastica

Stash ha parlato, a Vanity Fair, di suo nonno, che lavorava a scuola: “Di giorno faceva il custode di diverse scuole, aveva casa praticamente dentro le elementari, io e la mia famiglia vivevamo con lui. L’abbiamo seguito quando si è trasferito a Grosseto”.

“Sono tornato a Napoli per frequentare il liceo artistico, sono andato a Milano per studiare all’Accademia di Brera e dopo a Londra per migliorare come musicista”, ha raccontato.