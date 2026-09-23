Stefania Auci: “Il docente è visto come quello che deve gestire il ragazzino e per primo si percepisce male, perché è pagato davvero poco”

“Fino agli anni Ottanta-Novanta nessun genitore o quasi si sarebbe mai permesso di andare a dire a un docente: ‘Guardi che questa cosa non va’. Ma non è una lode del tempo passato, è il fatto che c’era ben chiaro all’epoca il confine e il mandato educativo. Il genitore faceva il genitore, l’insegnante faceva l’insegnante”: queste le parole della docente e scrittrice, autrice della saga dei Leoni di Sicilia, Stefania Auci, pronunciate a Pordenone Legge, come riporta Ansa.

“Poi c’è anche il grande, spinoso problema della visione sociale degli insegnanti all’interno della nostra società. L’insegnante è visto come quello che deve gestire il ragazzino e purtroppo lui per primo si percepisce male, perché? Perché oggettivamente è pagato veramente poco. Noi siamo la categoria lavorativa tra le meno pagate in tutta Europa” ha sottolineato la Auci rispondendo alle domande dei giornalisti.

A scuola quali libri si leggono con più frequenza? “Non quelli che ci aspettiamo. I ragazzi e le ragazze leggono romance e non ne parlano volentieri perché si vergognano del giudizio degli adulti”, ha detto Auci.