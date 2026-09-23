Registrati
Diretta video

Primo piano | Le notizie principali

guarda
Attualità
23.09.2026

Stefania Auci: “Il docente è visto come quello che deve gestire il ragazzino e per primo si percepisce male, perché è pagato davvero poco”

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

“Fino agli anni Ottanta-Novanta nessun genitore o quasi si sarebbe mai permesso di andare a dire a un docente: ‘Guardi che questa cosa non va’. Ma non è una lode del tempo passato, è il fatto che c’era ben chiaro all’epoca il confine e il mandato educativo. Il genitore faceva il genitore, l’insegnante faceva l’insegnante”: queste le parole della docente e scrittrice, autrice della saga dei Leoni di Sicilia, Stefania Auci, pronunciate a Pordenone Legge, come riporta Ansa.

“Poi c’è anche il grande, spinoso problema della visione sociale degli insegnanti all’interno della nostra società. L’insegnante è visto come quello che deve gestire il ragazzino e purtroppo lui per primo si percepisce male, perché? Perché oggettivamente è pagato veramente poco. Noi siamo la categoria lavorativa tra le meno pagate in tutta Europa” ha sottolineato la Auci rispondendo alle domande dei giornalisti.

A scuola quali libri si leggono con più frequenza? “Non quelli che ci aspettiamo. I ragazzi e le ragazze leggono romance e non ne parlano volentieri perché si vergognano del giudizio degli adulti”, ha detto Auci.

stefania auci

Dalla famiglia Florio al sostegno scolastico, Stefania Auci: “Il docente non è la dama di compagnia dei ragazzi problematici”

Omicidio Paolo Taormina, Auci: “Per un alunno di liceo un personaggio di Gomorra è un disagiato. Allo Zen si esaltano, invece”

“La famiglia non può immischiarsi nella didattica, la scuola deve essere la certezza”, il punto di vista di Stefania Auci

Stefania Auci: “Il docente fa anche cose che non gli competono se non lavora solo per lo stipendio. Non può essere un burocrate”

Stefania Auci: “Usiamo cartoni alle finestre contro il caldo. Gli alunni sono stanchi, dobbiamo fare gli animatori turistici?”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Docente in Lombardia e titolare di una ditta che gestiva un resort di lusso in Sicilia: dovrà restituire 270mila euro

Redazione

Discrezionalità del dirigente=favoritismi

I lettori ci scrivono

Edilizia, disagio giovanile e azioni di contrasto alla dispersione scolastica: l’incontro con i dirigenti palermitani

Redazione

Quando si riscopre il razzismo

I lettori ci scrivono
vai alla ricerca avanzata