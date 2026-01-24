Dalla famiglia Florio al sostegno scolastico, Stefania Auci: “Il docente non è la dama di compagnia dei ragazzi problematici”

È appena tornata in libreria con “L’alba dei leoni” (Nord), ultimo capitolo – in verità un prequel – della saga dedicata alla famiglia Florio. Nella vita di tutti i giorni, però, Stefania Auci è una docente di sostegno, in prima linea in un istituto “tosto” della sua Palermo. Ospite per la prima volta in presenza negli studi de La Tecnica della Scuola, la scrittrice ha raccontato a tutto campo la sua esperienza di docente, evidenziando alcune criticità nella gestione dell’inclusione e dando alcuni consigli ai giovani che si affacciano alla sua stesa professione. E naturalmente ha parlato della sua ultima fatica letteraria, dedicata appunto alle origini della famiglia Florio, che dalle coste calabresi, sul finire dell’Ottocento, prese il mare verso la Sicilia, dove avrebbe segnato un’epoca nell’impresa, nelle lettere e nello sport. Tutto questo e molto altro nella nuova puntata di “Logos. Storie e parole del mondo della scuola”.