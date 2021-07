Stem. Coding e robotica educativa nelle scuole con Lego Education

LEGO entra nelle scuole con la formula Education. In partnership con C2 group, infatti, implementerà la fornitura di soluzioni coding e robotica educativa nelle scuole italiane, arricchendo il segmento STEM e STEAM.

La robotica educativa ed il coding sono strumenti efficaci per stimolare nei ragazzi il ragionamento e la sperimentazione attraverso la costruzione diretta pezzo su pezzo, parte su parte. Gli studenti sono fortemente stimolati a collaborare con i compagni, guidati dagli insegnanti.

La costruzione di soluzioni, attraverso l’assemblaggio di componentistica specificamente progettata, genera nei ragazzi la consapevolezza pratica di ciò che la teoria lascia senza radici visibili e concrete. L’errore diventa un volano per migliorare e non un blocco psicologico. I ragazzi collaborano, si confrontano, esplorano e stimolano competenze quali il “problem solving”, il “learning by doing” attraverso la filosofia “hands-on” che è propria di LEGO.

C2 Group mette a disposizione delle scuole le soluzioni LEGO Education nel suo “Innovation Center”, dove si potrà sperimentare e toccare con mano un’esperienza di apprendimento immersiva, tecnologica, ambientale. L’ambiente educativo è perennemente aggiornato con materiali scelti su indicazione dei formatori C2 Group e delle scuole stesse. Importantissima è, e sarà anche per la partnership con LEGO Education, la collaborazione concreta e capillare sul territorio con tutto il personale scolastico e con gli enti di ricerca, che permetterà a C2 Group di aiutare le scuole italiane a calibrare le migliori scelte didattiche, tarate sugli obiettivi di crescita ed i curricula delle scuole stesse.

Ogni ordine e grado di scuola si può rivolgere allo staff di C2 Group, ad oggi composto da quasi 60 specialisti dipendenti e di oltre 30 formatori, per ricevere consulenza ed aiuto pratico. C2 Group è disponibile ad organizzare visite in sicurezza o incontri digitali in remoto mirati alle esigenze di ognuno, previo contatto alla mail [email protected].

C2 Group infatti da 25 anni, grazie alla costante collaborazione con i maggiori produttori italiani ed internazionali, fornisce soluzioni, prodotti e formazione contribuendo a portare in Italia una fattiva evoluzione della didattica che passa attraverso gli ambienti di apprendimento, la tecnologia e la formazione del corpo docente. Sono infatti più di 300.000 le partecipazioni dell’ultimo anno ai corsi C2 Group.

Per info www.c2group.it | [email protected] ! numero verde 800.688.520

