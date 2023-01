Stipendi differenziati, Sinopoli (Flc Cgil): “Se proposta sarà confermata, pronti alla mobilitazione. No alle gabbie salariali”

Differenze salariali tra le varie regioni a seconda del costo della vita? “Pronti a mettere in campo ogni mobilitazione se questa sarà confermata come proposta”. Le parole sono del segretario generale della Flc Cgil Francesco Sinopoli, in seguito alla possibilità paventata dal ministro Valditara qualche giorno fa.

“Si tratta delle viete gabbie salariali, con l’aggravante che la proposta si intreccia con impeccabile tempismo con l’autonomia differenziata a cui sta lavorando il ministro Calderoli”.

“Così si fa la cosa peggiore in un Paese che ha bisogno di superare i divari. Altro sarebbe incentivare il personale a restare nei territori, superando il vincolo che impedisce la mobilità gli insegnanti ma non c’entra nulla con quello che dice Valditara”. Sinopoli dubita però che questa proposta verrà accettata dal mondo della scuola.

Sempre il leader della Flc Cgil ha poi toccato un altro tema, il possibile ingresso dei privati: “Quella di Valditara è un’affermazione inaccettabile, nei Paesi civili è lo Stato che investe nella scuola pubblica, istituzione da preservare dalle pressioni esterne. Il combinato disposto tra ingresso dei privati e disarticolazione del sistema contrattuale è la distruzione della scuola pubblica, è la cosa peggiore che si può fare”.