Stipendi docenti, scontro governo-opposizione. Valditara al Pd: “In 20 giorni li abbiamo aumentati, voi in tre anni niente”

Sulla questione stipendi differenziati continua il dibattito politico con continui botta e risposta tra governo e opposizione.

La capogruppo Dem alla Camera Debora Serracchiani aveva dichiarato in aula:

“Sono idee che ci preoccupano perché significherebbero una desertificazione. Il Pd propone un aumento graduale dei salari degli insegnanti, da qui fino al 2027, per un costo complessivo di 8 miliardi di euro. Presenteremo un atto che solleciti il governo ad intervenire”.

Questa mattina, su Twitter, la replica del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara:

“Sì, Serracchiani, facciamo un pubblico dibattito: noi in 20 giorni abbiamo aumentato lo stipendio al personale della scuola, voi in 3 anni non siete stati capaci di fare niente”.