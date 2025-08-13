Riceviamo e pubblichiamo una nota di Dirigenti Scuola in risposta a un nostro articolo (Stipendi dirigenti scolastici italiani tra i più alti in Europa, ma fanalino di coda per i docenti) con una precisazione a firma del direttore responsabile della Tecnica della Scuola, Alessandro Giuliani:

“Ringraziamo Dirigenti Scuola per queste precisazioni che però andrebbero indirizzate non a noi, ma a chi confronta mele con pere. Noi abbiamo riportato numeri e abbiamo ben chiarito che paragonare gli stipendi dei docenti con quelli dei dirigenti non ha alcun senso. Così come ha poco senso fare raffronti con l’Europa in quanto il profilo professionale dei dirigenti scolastici italiani è molto diverso da quello di altri Paesi”.

“Stipendi”? I dirigenti scolastici li guadagnano col sudore, altri li incassano col deodorante

Paragonare lo stipendio di un dirigente scolastico a quello di un docente è come confrontare pere e mele: non solo frutti diversi, ma alberi diversi, campi diversi, responsabilità diverse.

Ma eccoci di nuovo. Puntuali come le zanzare a Ferragosto, arrivano gli articoli che ci raccontano, con tanto di dati e grafici, che i dirigenti scolastici italiani sarebbero “tra i più pagati in Europa”.

Stavolta tocca a Tecnica della Scuola, che riprende Eurydice per dipingere il DS come un privilegiato.

Peccato che lo stesso articolo di commento, quasi costretto, con la mano tremante, ammetta che il vero confronto non è con i docenti (la solita guerra tra poveri), ma tra dirigenti e dirigenti.

E qui il castello crolla: perché rispetto alle altre dirigenze pubbliche italiane, il dirigente scolastico guadagna meno, MOLTO meno!

Quanto guadagnano gli altri?

Dati MIM alla mano, un dirigente amministrativo di seconda fascia prende:

Stipendio tabellare: € 47.015,77

Retribuzione di posizione (fissa + variabile): fino a € 30.107,56

Totale annuo: fino a € 90.468,44

Retribuzione di risultato media: € 23.830,00 (con punte fino a € 45.911,02)

E i dirigenti scolastici?

Stipendio tabellare: € 47.015,77

Retribuzione di posizione (fissa + variabile): massimo € 21.600 (fascia A)

Totale annuo: massimo € 81.960,88

Retribuzione di risultato media: circa € 5.000,00.

Tradotto: a parità di qualifica dirigenziale, un dirigente di seconda fascia MIM porta a casa in media 20.000 euro in più l’anno solo di risultato, con punte che moltiplicano per quattro, cinque quella dei dirigenti scolastici.

Il carico di lavoro? Un altro pianeta

La differenza non è solo nelle buste paga, ma soprattutto nelle incombenze:

Noi rispondiamo di sicurezza, infortuni, contabilità, privacy, gestione del personale e perfino del portone che cigola; loro no .

rispondiamo di sicurezza, infortuni, contabilità, privacy, gestione del personale e perfino del portone che cigola; . Noi assumiamo supplenti, gestiamo appalti, organizziamo l’attività didattica, affrontiamo contenziosi con personale e famiglie; loro no (o “per alcuni”).

assumiamo supplenti, gestiamo appalti, organizziamo l’attività didattica, affrontiamo contenziosi con personale e famiglie; (o “per alcuni”). Noi siamo in prima linea 24 ore su 24; loro hanno l’orario d’ufficio.

Per chi volesse dedicarci 20 secondi, tanto basta a comprendere il “poco” (dirigenti seconda fascia) e il “tanto” (dirigenti scolastici), la prova sta nella tabella:

Competenze Dirigenti scolastici Dirigenti amm. 2ª fascia Numero medio di dipendenti 100 5/6 Apicale: risponde in prima persona dei risultati Sì NO Applicazione regolamento privacy Sì NO Assunzione diretta del personale supplente Sì NO Attuazione norme anticorruzione Sì NO Direzione, coordinamento e controllo attività degli uffici Sì Sì Gestione appalti Sì NO Gestione e partecipazione organi collegiali Sì NO Gestione vertenze disciplinari con il personale Sì NO Organizzazione dell’attività didattica delle scuole Sì NO Promozione della collaborazione con il territorio Sì NO Rapporti e contenzioso con il personale dipendente Sì Per alcuni Rapporti e contenzioso con l’utenza Sì NO Rappresentanza dell’Amministrazione in giudizio Sì NO Rappresentanza legale Sì NO Responsabilità civile verso il personale Sì NO Responsabilità civile verso utenza (alunni) Sì NO Responsabilità contabile Sì Per alcuni Responsabilità erariali Sì Per alcuni Responsabilità gestione previdenziale Sì NO Responsabilità per la trasparenza dei siti web Sì NO Responsabilità sostituto d’imposta Sì NO Responsabilità sicurezza degli edifici scolastici Sì NO Tutela relazioni sindacali, contrattazione RSU Sì NO Verifica legittimità delle delibere Sì Per alcuni

E allora amici di Tecnica della Scuola, a quando un bell’articolo sugli stipendi di questa dirigenza pubblica che vive una vita serena, senza urgenze, senza rischi, senza notti insonni? A noi sembra che ci sarebbe materia per far brillare quella storia.

Attilio Fratta