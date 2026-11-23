Arrivano oggi, lunedì 23 novembre, gli stipendi NoiPA per il personale della scuola, con possibili adeguamenti legati ai rinnovi contrattuali. Gli incrementi medi indicati sono di circa 143 euro lordi mensili per i docenti e 107 euro per il personale Ata, ma l’importo reale in busta paga varia in base a qualifica, anzianità e somme già percepite.

Chi viene pagato oggi

Il versamento ordinario riguarda il personale di ruolo, docente e Ata, oltre agli insegnanti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto. Per i supplenti brevi e saltuari valgono procedure diverse, con emissioni urgenti e speciali. Le mensilità arretrate autorizzate con l’emissione urgente del 12 novembre vengono accreditate oggi, mentre le rate dell’emissione speciale del 18 novembre saranno pagate venerdì 27 novembre.

Aumenti e arretrati: cosa vedrete nel cedolino

Gli adeguamenti seguono i contratti collettivi nazionali del comparto Istruzione e Ricerca, distinto da quello delle Funzioni Locali. L’aumento netto potrebbe risultare inferiore a quello lordo previsto dalle tabelle, perché una parte è già stata anticipata con l’indennità di vacanza contrattuale e pesano le trattenute fiscali e previdenziali. Anche gli eventuali arretrati si calcolano caso per caso, in base ai periodi di servizio e alle differenze retributive maturate.

Cosa cambia dal 2027

Dal 1° gennaio 2027 scatta l’ultima tranche del contratto 2025-2027, la cui parte economica è stata firmata definitivamente il 1° luglio 2026. Un docente di infanzia o primaria a inizio carriera avrà circa 38,58 euro lordi in più al mese, fino a circa 64,30 euro per un docente delle superiori con almeno 35 anni di anzianità. Per alcune categorie di personale Ata è prevista anche una tantum di 110 euro. Dal 2028 si aprirà poi la stagione dei rinnovi 2028-2030, con risorse già stanziate ma importi ancora da definire.