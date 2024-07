Stop ai cellulari in classe anche nelle scuole dei vip, niente smartphone per i piccoli della casa reale inglese

Eton, una delle scuole più esclusive e prestigiose d’Inghilterra, famosa per essere stata frequentata da diversi personaggi pubblici come i principi William ed Henry, re Carlo e primi ministri, ha deciso di vietare l’uso degli smartphone agli alunni che inizieranno il percorso scolastico a settembre. La misura riguarda gli studenti di tredici anni, che in precedenza potevano usare i dispositivi durante il giorno e consegnarli di notte. Il divieto è stato introdotto per contrastare problemi legati alla salute mentale e fisica, alla socializzazione e all’abuso della tecnologia, come spiegato da Mike Grenier, rappresentante dell’istituto.

Come riporta Il Messaggero, gli studenti del primo anno del liceo riceveranno un telefono base per chiamate e messaggi e un iPad per scopi accademici. Questa decisione segue la guida del governo britannico che incoraggia le scuole a limitare l’uso dei telefoni cellulari per migliorare il comportamento e ridurre i disagi in classe.

Eton non è sola in questa iniziativa: altre scuole prestigiose, come l’Alleyn’s di Dulwich e la Thomas’s di Battersea, frequentata dai figli dei principi del Galles, George e Charlotte, hanno adottato misure simili. Inoltre, un gruppo di presidi di St. Albans ha chiesto ai genitori di evitare l’acquisto di smartphone per i loro figli, sottolineando gli effetti negativi sulla salute mentale e sullo sviluppo cognitivo dei giovani.