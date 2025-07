Studente 17enne cade da impalcatura: è grave, stava facendo uno stage

Ancora un incidente sul lavoro: stavolta si tratta di un ragazzo di diciassette anni, che stava svolgendo uno stage in un’azienda della provincia di Pordenone. Il giovane è caduto da un’impalcatura mentre stava svolgendo attività pratiche in officina e si sarebbe ferito gravemente. Lo riporta Fanpage, secondo cui si trattava di alternanza scuola lavoro, mentre invece alcuni parlano di semplice stage svolto dallo studente.

La ricostruzione dei fatti

La caduta da un’altezza di circa tre metri ha causato al minorenne un trauma cranico e diverse contusioni. L’allarme è stato lanciato immediatamente dai colleghi presenti sul posto, che hanno contattato il numero di emergenza 112. Nel giro di pochi minuti sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza e, vista la gravità dell’infortunio, anche l’elisoccorso.

Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale, dove è attualmente ricoverato. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente è giunto anche il personale dello Spisal (Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro) per eseguire i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Spetterà ora agli inquirenti stabilire se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza.

Il caso di Giuliano De Seta

Proprio ieri ci sono stati aggiornamenti sul caso di Giuliano De Seta, il 18enne morto in una fabbrica durante un percorso di alternanza scuola lavoro il 16 settembre 2022 a Noventa di Piave.

Come riporta Il Corriere della Sera, durante le indagini relative all’incidente, non si è mai chiarito chi azionò il carroponte che portò una lastra sulla traiettoria dell’adolescente. Gli cadde addosso, lui ne fu schiacciato e perse la vita.

È stato accertato dalla perizia del tribunale che l’impresa avrebbe dovuto adottare modelli di gestione più puntuali ed accorti. La ditta e anche la scuola hanno risarcito la famiglia per circa 1,4 milioni di euro e ieri davanti alla Gup si è conclusa con un patteggiamento la complessa vicenda processuale per la responsabilità della morte dell’adolescente.

Il datore di lavoro è stato condannato a due anni. Il tecnico che aveva compilato il documento di valutazione dei rischi dell’impresa, ha patteggiato invece un anno e 4 mesi. Per entrambi, pena sospesa.

Alternanza scuola lavoro, gli incidenti

Impossibile non pensare ad altri incidenti gravi che hanno visto come vittime studenti in alternanza scuola lavoro o in percorsi professionali. Il 21 gennaio 2022 un ragazzo di diciotto anni, Lorenzo Parelli è morto sul lavoro.

Sul ragazzo si è abbattuta una trave d’acciaio, nell’ultimo giorno di stage nella ditta dove svolgeva il tirocinio previsto dal suo corso di studi, gestito dal Centro di formazione professionale dell’Istituto salesiano Bearzi di Udine.

Lo scorso febbraio, si sarebbe consumato un altro brutto incidente all’interno di un percorso di alternanza scuola lavoro. Un giovane minorenne si è ferito durante il turno di lavoro in un’azienda che si occupa della lavorazione del ferro per l’edilizia e meccanica di precisione. Il giovane, mentre operava su un tornio, ha subito una frattura multipla al braccio.

Poi a giugno una ragazza di 17 anni è rimasta gravemente infortunata in un vivaio di Modena, mentre stava utilizzando un tosaerba nell’ambito di uno stage di alternanza scuola-lavoro.

La ragazza, è una studentessa di Castelfranco, nel Modenese e ha riportato gravi lesioni a tre dita della mano sinistra, che rischia di perdere.