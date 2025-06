Studente 19enne si toglie la vita: forse per la mancata ammissione alla maturità

Una vera e propria tragedia: uno studente di diciannove anni della provincia di Savona si è tolto la vita lanciandosi dalla tromba delle scale di un edificio dismesso. Il ragazzo, di origini marocchine, non era stato ammesso all’esame di maturità imminente.

Il giovane ha lasciato un biglietto di addio

Come riporta Il Corriere della Sera, il ragazzo frequentava il quinto anno di un istituto tecnico. Secondo una prima ricostruzione il folle gesto del giovane sarebbe stato legato proprio alla mancata ammissione all’esame. A farlo capire la madre del ragazzo: “Non è stato ammesso all’esame, non è stato ammesso all’esame”, ha detto piangendo, come scrive La Repubblica. Una causa scatenante che però non sarebbe l’unica alla base del folle gesto, come emergerebbe da un biglietto che il giovane avrebbe lasciato.

Il corpo del ragazzo è stato trovato vicino a un passaggio a livello ferroviario sulla linea Savona – Alessandria, da un amico, preoccupato dall’assenza del compagno e dal fatto che nei giorni precedenti avesse avuto un comportamento non lineare.

Nel frattempo per la sera di oggi, 13 giugno, la sua scuola ha organizzato un momento di ricordo per lo studente.