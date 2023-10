Studente bullizzato rimane a casa per un mese in attesa dell’ok del trasferimento. I genitori: “costretti a cambiare scuola”

Studente bullizzato rimane a casa per un mese in attesa dell’ok del...

In un comune in provincia di Lecce uno studente di una scuola superiore è stato costretto a cambiare istituto a causa dei continui attacchi violenti da parte di un compagno.

Secondo quanto riporta Il Corriere del Mezzogiorno, la vicenda sarebbe iniziata già a settembre con il nuovo anno scolastico. Il minore, seguito da un’insegnante di sostegno come il bullo, in un primo momento ha nascosto la verità alla famiglia per paura, ma poi ha dovuto affrontare la realtà. I genitori hanno dichiarato: “Non possiamo tacere o far passare queste storie come piccole schermaglie tra ragazzi, tanto più se si tratta di ragazzi speciali. Prima di chiedere un intervento deciso abbiamo cercato di capire, appurare, per non creare inutili allarmismi. Che avrebbero causato danni, tanti quanti quelli causati dal minimizzare certi avvenimenti”.

Nonostante le segnalazioni dettagliate da parte dei genitori alla scuola, niente è stato fatto in un primo momento tanto che il ragazzo è rimasto a casa per un intero mese. Solo dopo l’insistenza della famiglia assistita dal legale, è arrivato l’ok da parte della scuola per un trasferimento in altra sede.