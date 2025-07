Studente con grave malattia si diploma col massimo dei voti, i complimenti del ministro Valditara: esempio straordinario di forza interiore

Ha ragione chi dice che la forza di volontà può essere più forte della malattia: l’esempio arriva dal Sud Italia, dove un giovane studente, nativo di Ischia e trasferitosi in Puglia, riesce a superare brillantemente l’esame di maturità, conseguendo il massimo dei voti, nonostante le difficoltà legate alle precarie condizione di salute. La storia di Francesco, così si chiama il ragazzo, non è passata inosservata al ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, che il 7 luglio ha deciso di scrivere al preside dell’istituto professionale Telese di Ischia, dove il ragazzo ha terminato le prove con 100 punti su 100 e conseguito il diploma di grafico pubblicitario.

Il risultato raggiunto da Francesco, sostiene il numero uno del Mim, “rappresenta un esempio straordinario di forza interiore, determinazione e amore per lo studio. Il suo percorso testimonia quanto l’impegno e la volontà possano superare ostacoli anche molto gravosi, e costituisce un modello positivo per tutti i giovani“.

Dopo la diagnosi del male, poco più di un anno fa, il ragazzo fu costretto sulla sedia a rotelle e iniziò a seguire le lezioni in Dad. A Ischia non poteva restare: una abitazione della famiglia era inagibile per il terremoto, un’altra inaccessibile perché in cima a una scalinata. La famiglia si trasferisce in Puglia, il giovane continua a studiare a distanza e poi torna a Ischia per gli esami.

Secondo il ministro Valditara quello che ha raggiunto Francesco è un risultano rilevante “per l’attenzione, la cura e il sostegno che hanno reso possibile il pieno sviluppo delle sue potenzialità allo studente” con il preside e il corpo docente dell’istituto professionale isolano.

Nello, il papà di Francesco, ci tiene a sottolineare che il figlio nella sua carriera scolastica non ha mai voluto sconti e che i suoi risultati sono frutto dei tanti sacrifici fatti, specie negli ultimi mesi: “La lettera del ministro ci ha fatto molto piacere, è il coronamento della ottima carriera scolastica di Francesco a cui è sempre piaciuto lo studio”.

Adesso il giovane studente ischitano è tornato in Puglia, dove viene sottoposto ad un intenso ciclo di cure ma quando può aiuta il padre, artista ceramista, nella produzione di opere d’arte di terracotta; il suo sogno è quello di mettere a frutto quando appreso sui banchi di scuola nel settore della grafica.