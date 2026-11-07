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07.11.2026

Studenti milanesi al “Cenacolo” di Leonardo da Vinci con Sfera Ebbasta: “Dialogo tra musica, arte e inclusione sociale”

Redazione
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Foto di Marco Del Torchio

Uno dei capolavori dell’arte di tutti i tempi e uno dei cantanti più discussi della scena italiana. Un accostamento sorprendente, che ha visto negli studenti dell’Istituto comprensivo Piazza Costa ‘Morandi’ di Cinisello Balsamo. Accade a Milano, dove il rapper Sfera Ebbasta, scrive Il Giorno, “ha incontrato gli studenti al Cenacolo Vinciano: un dialogo con i giovani tra musica, arte e inclusione sociale”.

“È la seconda tranche del progetto di collaborazione tra il musicista milanese – il 33enne è nato a Sesto San Giovanni – e il Museo dedicato alla maestosa opera del genio leonardesco“, scrive il quotidiano milanese. “La prima tappa è stata la realizzazione del videoclip di Lontano (una delle canzoni dell’artista, ndr), girato proprio davanti all’Ultima Cena di Leonardo da Vinci”.

“L’obiettivo dichiarato dell’operazione è quello di ‘sfruttare il forte impatto mediatico dell’artista per portare il linguaggio della musica trapper all’interno di un luogo sacro dell’arte mondiale‘”, informa ancora la testata. “L’idea è di avvicinare a Leonardo ragazzi che spesso percepiscono le istituzioni museali come estranee alla propria quotidianità”. Nelle prossime settimane altri appuntamenti.

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