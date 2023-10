Studenti siciliani diventano piccoli programmatori per la CodeWeek, la settimana europea della programmazione

In occasione della CodeWeek, la settimana europea della programmazione alcune scuole hanno aderito attraverso delle attività di supporto con i propri studenti. Tra queste, l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Alessandria della Rocca (AG), guidato dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Rosaria Provenzano.

In particolare, dal 7 al 22 ottobre, l’insegnante Adriana Sardo, come “CodeWeek Organizer”, ha coordinato interessanti e stimolanti esperienze di coding, on line ed in modalità unplugged, che hanno coinvolto tanti alunni e docenti dell’Istituto.

Il termine coding significa, letteralmente, “programmazione” ed è una nuova metodologia che consente di stimolare e sviluppare, nei più piccoli, il pensiero computazionale e la creatività, ma, anche, di favorire l’inclusione e l’apprendimento cooperativo, in quanto promuove la realizzazione di progetti in gruppo.

Gli studenti, divenuti “piccoli programmatori”, hanno manifestato curiosità, entusiasmo, stupore ed emozione, per le molteplici attività proposte, svolte al pc, alla Lim, con l’ausilio di piccoli robot dalla struttura semplice, come Doc-Robot, della piattaforma Code.org, del tappeto del coding, di scacchiere in cartoncino e di schede operative illustrate.

L’insegnante Sardo, precisa che lo sviluppo del pensiero computazionale risulta essenziale affinchè le nuove generazioni siano in grado di utilizzare le tecnologie, come utenti attivi. Sottolinea, inoltre, che il coding educa gli alunni a risolvere problemi anche complessi, ragionando passo per passo sulla strategia migliore per arrivare alla soluzione.

Tutte le classi della Scuola Primaria “C. Collodi” di Bivona e la classe II A della Scuola Primaria “L.Capuana” di Alessandria della Rocca hanno ricevuto un Attestato di Merito per aver contribuito al successo della CodeWeek, dalla Commissione Europea, che promuove l’iniziativa.