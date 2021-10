Sul Pnrr finanziamenti per scuola e ricerca: pareri a confronto

Questa mattina, alle ore 12.00 si è svolta la conferenza stampa voluta da Mario Draghi e con i ministri Maria Cristina Messa e Patrizio Bianchi a seguito della Cabina di regia sul Pnrr.

Durante gli interventi si è discusso di scuola e università in primis. Il ministro Bianchi ha ribadito il suo piano di riforme: “In programma la Riforma degli istituti tecnici e professionali, degli istituti superiori e l’orientamento che deve partire dalle scuole medie; e non dimentichiamo i docenti, bisogna ridare dignità al mestiere di insegnante, ecco perché le nuove norme sul reclutamento e sulla formazione. Poi la riforma che le riunisce tutte: la riforma dell’organizzazione scolastica, che riguarda anche la numerosità delle classi”.

La sottosegretaria all’Istruzione, Barbara Floridia, ha mostrato il suo appoggio alle parole di Bianchi: “Gli esiti della cabina di regia sugli interventi del PNRR riguardo l’istruzione seguono le indicazioni del Movimento 5 Stelle e del presidente Conte. Ci soddisfa molto l’avvio immediato di bandi per 5 miliardi su asili nido e scuole dell’infanzia, palestre, mense, scuole nuove e per la messa in sicurezza degli edifici. Sono tutti ambiti che da tempo indichiamo come prioritari e su cui è stato profuso già un grandissimo impegno. Ma ovviamente ci sono altri ambiti su cui si lavorerà intensamente, penso in primis al tema del dimensionamento e degli ambienti per la nuova didattica e dell’orientamento, su cui sono previsti finanziamenti cospicui attesi da tempo. Dunque la strada è giusta ed è quella indicata dal Movimento 5 Stelle: dopo aver garantito la riapertura in presenza è giunta l’ora degli investimenti. Riportiamo la scuola dove è giusto che sia: al centro dell’agenda politica e di ogni strategia per il futuro del Paese”.

A commentare la conferenza anche Cangemi (PCI) che ha affermato: “Una gran parata propagandistica: altro non è stata la conferenza stampa di Draghi e dei ministri di scuola e università sul PNRR per istruzione e ricerca. Le cifre esibite in modo roboante non sono sufficienti per aggredire problemi strutturali (a partire dell’edilizia scolastica) e il governo non è nemmeno in grado di garantire un’allocazione delle risorse capace almeno di diminuire i clamorosi divari territoriali (basti pensare agli asili nido). Alla fine il vero contenuto politico della conferenza stampa è stata l’enfasi sulle cosiddette riforme, cioè sulla funzionalizzazione completa di scuola, università e ricerca alle esigenze di Confindustria. E anche questa non è proprio una novità”.

Mentre Vittoria Casa (M5S), presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera ha appoggiato il discorso di Bianchi, dichiarando: “È fondamentale che la cabina di regia del PNRR sia partita dall’istruzione, dalla formazione e dalla ricerca. Come affermato dal ministro Bianchi, i problemi del dimensionamento scolastico e del sovraffollamento delle classi saranno al centro della riorganizzazione del sistema scolastico. Occorre dunque rendere strutturali i parametri numerici previsti dal mio emendamento all’ultima legge di Bilancio e lavorare sull’autonomia delle scuole collocate nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche. Le sollecitazioni che arrivano dai territori sono molte, si tratta di un’urgenza per migliaia di piccole comunità”.