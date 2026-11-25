Sono in tanti a chiedere come fare per individuare la provincia migliore per ottenere più facilmente una supplenza da GPS o da GI.

Numeri delle supplenze 2026/2027

Possiamo dire che i numeri non mentono mai per quanto riguarda gli incarichi di supplenza ufficiali e da GPS, dunque al 30 giugno e 31 agosto 2027 con scadenza fino al termine delle attività didattiche o fino alla fine dell’anno scolastico, cioè 31 agosto.

Siamo arrivati a fine novembre a toccare 228.494 incarichi di supplenza da GPS. Prevalentemente quasi il 95% è riferito a incarichi che sono con scadenza 30 giugno. Solo il 5-6% ha una scadenza al 31 agosto. Questo è importantissimo dirlo perché le cattedre che arrivano nelle tornate del primo bollettino sono quasi tutte al 30 giugno, solo una minima parte proprio quotata intorno al 5% del numero totale delle supplenze, dunque delle 228.500 supplenze, sono riferite al 31 agosto.

Circa 15.250 incarichi sono stati riassegnati per la seconda volta perché chi aveva avuto nel primo bollettino l’incarico non si è presentato in servizio oppure si sono verificate situazioni di abbandono di servizio e quindi si è dovuto ritornare a nominare sugli stessi posti per una seconda volta, circa il 6-7% di queste situazioni. Ma il dato interessante, è che circa 22.000 sono gli interpelli andati a segno, per la precisione 21.942 contratti dati attraverso interpello mirato.

Le province più prolifiche

Nella mappa delle province in cui sono stati effettuati più incarichi di supplenza da GPS c’è al primo posto Rovigo. Nella provincia venetà il 71,1 % degli aspiranti inseriti in tutte le graduatorie ha avuto l’incarico o al 31 agosto o al 30 giugno. Sopra il 50% troviamo anche Imperia, Lodi, Gorizia e Asti. Le Regioni con il maggior numero di supplenze effettuate sono il Veneto, la Lombardia e il Piemonte.