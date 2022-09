Supplenze 2022, errori dell’algoritmo: docenti senza specializzazione nominati sul sostegno e i colleghi specializzati no

A denunciarlo, i sindacati: ancora una volta l’algoritmo del ministero dell’Istruzione rende difficoltosa la nomina dei supplenti da Gps, con il ripetersi di talune disfunzioni già riscontrate l’anno scorso.

Quali errori? Riporta il sito Flc Cgil:

Il software ancora crea problemi nel sommare spezzoni , che gli Uffici scolastici dovranno realizzare “manualmente”. La somma di più spezzoni serve a raggiungere un numero di ore adeguato a garantire un salario dignitoso.

, che gli Uffici scolastici dovranno realizzare “manualmente”. La somma di più spezzoni serve a raggiungere un numero di ore adeguato a garantire un salario dignitoso. Il sistema ha applicato le precedenze previste dalla legge 104/1992 in modo indiscriminato , facendo scavalcare persino persone collocate in graduatorie che hanno chiaramente una priorità, come nel caso dei docenti specializzati scavalcati sui posti di sostegno da chi non ha la specializzazione.

, facendo scavalcare persino persone collocate in graduatorie che hanno chiaramente una priorità, come nel caso dei docenti specializzati scavalcati sui posti di sostegno da chi non ha la specializzazione. il software ha trattato le riserve di legge per il personale con invalidità civile e le altre riserve previste dalla legge senza rispetto di graduatorie diverse e fasce diverse, tanto che docenti senza specializzazione hanno avuto la supplenza su posto di sostegno mentre docenti specializzati non sono stati nominati.

Un errore particolarmente sgradevole, se consideriamo anche il danno agli studenti con disabilità, che potrebbero beneficiare di docenti specializzati e invece si ritrovano al fianco insegnanti senza preparazione sul sostegno. Peraltro la situazione degli alunni con disabilità è in partenza preoccupante, per il continuo ricambio dei docenti di sostegno, tale da spezzare ogni anno la continuità didattica e inficiare gli esiti dei progetti pedagogico-didattici costruiti attorno all’alunno con disabilità. A dispetto dei migliaia di docenti specializzati sul sostegno grazie al Tfa, infatti, nelle classi arrivano precari non specializzati in quanto gli altri preferiscono spostarsi sulla materia (posto comune) alla prima occasione, lasciando una parte cospicua di posti ai colleghi non specializzati da GaE e GPS II fascia incrociate.

L’algoritmo mostra delle criticità importanti, insomma. Si tratterebbe di errori molto comuni, segnalati in tutte le province. Ricordiamo, ad esempio il caso di Reggio Calabria, provincia nella quale l’ufficio territoriale aveva già assegnato gli incarichi di supplenza da GaE e GPS e adesso si ritrova a rifare tutto da capo, per rimediare agli errori.

Aggravante della situazione è che molti docenti hanno dovuto scegliere le sedi al buio, senza conoscere preventivamente quelle con i maggiori posti disponibili, per poi ritrovarsi doppiamente danneggiati, dalle scelte di fatto casuali e dagli errori del sistema. “Ci è stato detto che il buon funzionamento delle procedura non era compatibile con al pubblicazione preventiva dei posti, ebbene la realtà è che ora che siamo di fronte all’esito della procedura e riscontriamo: graduatorie piene di errori e attribuzioni di incarichi altrettanto discutibili, soprattutto con riferimento al sostegno,” lamenta il sindacato di Flc Cgil.