Supplenze a.s. 2023/24, ecco la circolare con le regole per personale docente, educativo e ATA [PDF]

Supplenze a.s. 2023/24, ecco la circolare con le regole per personale docente,...

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la circolare 43440 del 19 luglio 2023, avente ad oggetto: “Anno scolastico 2023/2024 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”.

La circolare contiene le regole per l’attribuzione dei contratti a tempo determinato a decorrere dal 1° settembre 2023, comprese le regole, per il personale docente, per il conferimento di contratti a tempo determinato finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato.

Nella nota sono riportate anche tutte le indicazioni per il conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, attribuzione di supplenze su posti part-time, priorità di scelta della sede scolastica, assunzione del personale avente diritto alla riserva dei posti e disposizioni in materia di contenzioso.

LA CIRCOLARE