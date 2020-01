Supplenze, al via le domande con la messa a disposizione. Scarica il modulo [PDF]

In occasione del rientro a scuola si verifica la possibilità di ottenere supplenze tramite la messa a disposizione (Mad). Cos’è la mad scuola?

Mad scuola, chi può inviare la candidatura?

In genere, ad inviare la domanda di messa a disposizione sono i laureati non abilitati, ovvero possono dare la propria disponibilità a coprire eventuali posti vacanti in qualità di supplenti tramite una semplice istanza da inviare alle scuole.

Infatti, la mad scuola, messa a disposizione, non è altro che una candidatura spontanea al fine di essere chiamati per sostituzioni, supplenze di breve durata e corsi di recupero.

Messa a disposizione per le supplenze scuola, come presentare la domanda?

La domanda di Messa a disposizione (MAD) deve essere redatta in modo formale e contenere i dati importanti del docente e può essere inviata alle scuole tramite:

– PEC

– Fax

– Raccomandata A/R

– Brevi manu

Attenzione: la domanda, per essere valida, deve essere inoltrata presso la sede dove è presente il dirigente scolastico e non alle sedi succursali o distaccate in cui lo stesso è reggente.

Inoltre, per scrivere una MAD scuola efficace, è bene indicare con precisione i dati anagrafici, i titoli conseguiti e le esperienze eventuali maturate a scuola, oltre ovviamente ad indicare la classe di concorso.

Inoltre, consigliamo sempre di allegare alla MAD un CV formato europeo più altre eventuali certificazioni.

Messa a disposizione per le supplenze, dove inviare la domanda

Per rispondere alla domanda “in quale regione o provincia conviene inviare la MAD scuola”, rispondiamo che, in base a quanto ci risulta, anche quest’anno, al Nord sono molte le richieste di supplenze, specie in Piemonte, Lombardia e Veneto, ma non possiamo certo affermare che in quei territori è decisamente scontato ottenere una supplenza. Si tratta solo di indicazioni di massima, nessuna certezza.

Supplenze, quante MAD possono inviare?

Rispondiamo anche ad un’altra domanda: “quante MAD posso inviare?” La risposta è semplice: non esiste alcun limite di invio. Infatti, la nota MIUR n.1027/2009, ripresa anche dell’USP di Bari, ricorda che “la presentazione di tali istanze informali da parte di aspiranti, sia presenti in graduatorie di altra provincia che del tutto assenti, per non essere esplicitamente vietata dalle disposizioni vigenti né in alcun modo sanzionata, costituisce un semplice segnale di disponibilità per il quale non c’è alcun obbligo di presa in considerazione né di redazione di altra graduatoria da parte della scuola, rappresentando una semplice possibilità insieme ad eventuali altre, per la risoluzione eccezionale del problema del reperimento del supplente”.

Ciò vuol dire che chi è interessato a supplenze o corsi di recupero estivi, può inoltrare le domande di messa a disposizione senza alcuna limitazione.



Tuttavia le ultime circolari ministeriali sulle supplenze hanno espressamente posto un limite per gli specializzati sul sostegno: questi insegnanti possono inviare la domanda di messa a disposizione MAD per supplenze sui posti di sostegno, soltanto se non sono iscritti nelle graduatorie di istituto.

Al contrario, per i posti comuni, non vi è alcun limite se il candidato dovesse essere iscritto nelle graduatorie di istituto.

La circolare delle supplenze 2019/2020 prevede alcuni punti importanti sulla messa a disposizione. Consigliamo di leggerli QUI

FACSIMILE DEL MODELLO DI DOMANDA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE

Alleghiamo a questo articolo un facsimile per presentare tramite posta certificata l’istanza di messa a disposizione per ottenere una supplenza tramite MAD.