Supplenze anno scolastico 2024/2025, la MAD sostituita dall’Interpello

L’O.M. 88 del 16 maggio 2024 ha eliminato la MAD introducendo l’Interpello che è utilizzato dalle scuole quando si trovano nell’impossibilità di assegnare una supplenza attraverso le graduatorie di prima, seconda e terza fascia d’istituto.

Funzionamento dell’interpello

L’art. 13 comma 23 dell’O.M. 88 chiarisce come funziona l’Interpello e nello specifico dispone che in una scuola nella quale si dovessero esaurire le graduatorie d’istituto, sarà pubblicato, sul proprio sito istituzionale, oltre che in un’apposita sezione del sito dell’UST competente, un avviso finalizzato al reclutamento di docenti sia su posto comune, sia su posto di sostegno.

Contenuto dell’avviso

L’avviso pubblicato sul sito della scuola deve contenere oltre alla comunicazione relativa alla proposta di assunzione, la data d’inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni d’impegno, oltre al giorno e l’ora entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione.

Comunicazione multipla

Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa deve, contenere: l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati; la data in cui sarà assegnata la supplenza, al fine di consentire agli aspiranti, che hanno riscontrato positivamente l’offerta e non sono stati assegnatari della supplenza, di considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione.



Ordine del reclutamento a seguito dell’interpello le nomine

Il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all’ordine di graduatoria procede al conferimento della supplenza:

Per i posti comuni

• Prima i docenti abilitati e successivamente i docenti in possesso del titolo di studio;

Per i posti di sostegno

• Prima i docenti forniti di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili e successivamente i docenti senza specializzazione ma con il titolo di studio.

Scuole nelle quali si può partecipare

L’Interpello non prevede alcuna limitazione di scuole, infatti i docenti, escluso chi è già stato individuato quale destinatario di contratto a tempo determinato, possono esprimere la propria disponibilità in tutte le scuole d’Italia.

Vincoli

Per i docenti individuati a seguito dell’Interpello che ricevono e sottoscrivono il contratto a tempo determinato, valgono i vincoli previsti dall’O.M. 88 del 16 maggio 2024 relativamente alla mancata assunzione di servizio o abbandono del servizio dopo averlo assunto.