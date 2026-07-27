Al via la sperimentazione nazionale per lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici: ecco il decreto

Con il decreto n. 151 del 24 luglio 2026, il Ministro Giuseppe Valditara ha ufficialmente autorizzato l’avvio della sperimentazione nazionale per lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici.

L’iniziativa, che trae origine dalla legge 19 febbraio 2025, n. 22, punta a integrare nelle attività didattiche quotidiane quelle abilità spesso definite “soft skills”, fondamentali per il successo personale e professionale degli studenti. La sperimentazione non riguarderà solo le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, ma si estenderà anche ai centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) e ai percorsi di istruzione e formazione professionale.

I numeri del progetto

L’interesse del mondo scolastico verso questa innovazione è stato significativo. In risposta all’avviso pubblico emanato lo scorso marzo, sono pervenute ben 594 proposte progettuali. Una Commissione tecnica ha avuto il compito di valutare la qualità di tali proposte, ammettendo alla sperimentazione solo gli istituti che hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 50/100. Le scuole selezionate, i cui nomi sono contenuti nell’Allegato A del decreto, sono ora autorizzate a procedere con le attività per un periodo di tre anni.

Obiettivi e modalità

Il cuore della sperimentazione risiede nell’introduzione strutturata di metodologie didattiche volte a potenziare le competenze trasversali, sempre nel rispetto dell’autonomia scolastica e delle prerogative del collegio dei docenti. L’obiettivo è fornire ai giovani strumenti che vadano oltre il semplice nozionismo, preparandoli ad affrontare le sfide di una società e di un mercato del lavoro in costante evoluzione.

Scadenze e adempimenti per le scuole

Per le istituzioni scolastiche che hanno scelto di partecipare costituendosi in “rete”, il decreto stabilisce una scadenza precisa: entro le ore 23:59 del 30 settembre 2026, le scuole capofila dovranno inviare l’accordo di rete perfezionato tramite posta elettronica certificata (PEC), pena la decadenza dall’autorizzazione.

DECRETO E ALLEGATO