GPS 150 preferenze: ultimi giorni per la domanda e procedure successive – DIRETTA ore 14:00

La Tecnica della Scuola – come ogni anno – sta seguendo da vicino la scelta delle 150 preferenze con dirette, video-tutorial e approfondimenti.

Le funzioni sono state attivate dal 16 luglio (ore 14.00) e si chiuderanno il 29 luglio 2026 (ore 14.00) sul portale Istanze on Line. Potranno compilarle gli aspiranti inseriti in GaE e GPS per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Per ogni scelta occorre indicare classe di concorso, tipologia di posto, disponibilità per cattedre complete o spezzoni orari e durata del contratto. Un appuntamento molto atteso in un’estate caldissima per la scuola.

La diretta della Tecnica risponde live

Mancano pochi giorni alla chiusura dei termini di presentazione dell’istanza GPS 150 preferenze, ma sarà possibile ritirare l’istanza anche dopo il 29 luglio? Come funziona la procedura del ritiro dell’istanza? Potrà essere ritirata anche parzialmente? Quali saranno le prossime tappe da seguire dopo il termine di presentazione dell’istanza delle 150 preferenze?

Ne parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, lunedì 27 luglio alle ore 14:00 insieme al prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.