Supplenze docenti, ecco cosa bisogna fare per avere un incarico anche saltuario. Ecco cosa sono gli interpelli

Per chi vuole aspirare a fare delle supplenze come insegnante, come prima cosa deve controllare di avere il titolo di accesso per l’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze per una o più classe di concorso. Di norma il titolo di accesso è la laurea magistrale, ma questa deve essere corredata dei Crediti Formativi Universitari integrativi e relativi a ben definiti Settori-Scientifici-Disciplinari, ai sensi del DPR n.19/2016 e sue successive modifiche. Con la sola laurea magistrale si accede alla seconda fascia delle GPS e alla terza fascia delle Graduatorie di Istituto, mentre per accedere alla prima fascia GPS e alla corrispettiva seconda fascia GI per una determinata classe di concorso, ci vuole l’abilitzione specifica.

Cosa sono gli Interpelli

Se non si è iscritti nelle GPS o comunque la loro apertura per nuovi inserimenti è ancora lontana, si può iniziare a fare supplenza con gli interpelli. Anche coloro che sono inseriti nelle GPS e nelle GI di una provincia, ma non hanno ricevuto incarichi di supplenza, possono aderire agli interpelli e sperare di ottenere una supplenza tramite tali interpelli.

Quando si esauriscono le graduatorie GPS e le GI oppure sono incapienti, il dirigente scolastico, dopo avere cercato il supplente che necessita alla scuola, attraverso le GI delle scuole viciniori, pubblica sul sito della scuola un avviso con tutte le informazioni sulla supplenza — durata, orario, sede di servizio e titoli richiesti (INTERPELLI). Gli interessati potranno candidarsi con il modello predisposto e, in caso di convocazione, devono prendere servizio entro 24 ore. Gli interpelli vengono anche trasmessi all’Ufficio scolastico territoriale e anche agli uffici scolastici regionali di tutta Italia, che li pubblicano in un’apposita sezione dei loro siti istituzionali.