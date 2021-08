Supplenze e assunzioni da GPS, si può rifiutare la sede? Ecco le nostre Faq

La procedura da seguire in merito alle domande da produrre per l’immissione in ruolo e per le successive attribuzioni di supplenze è stata avviata il 10 e sarà completata il 21 agosto.

Ecco alcune domande e risposte sull’argomento utili per poter procedere alla compilazione delle domande.

Può un docente rifiutare la sede assegnata, se quella sede è stata richiesta contestualmente alla domanda?

Il docente che viene assegnato a una delle sedi richieste nella domanda non può rifiutare la sede liberamente indicata.

Un docente che riceve un incarico può accettare eventuali supplenze per altre classi di concorso o tipologia di posto?

Assolutamente no. L’assegnazione dell’incarico preclude il conferimento delle supplenze, anche per altra classe di concorso o altra tipologia di posto.

La mancata presentazione della domanda comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura delle nomine?

Certo che sì. La mancata presentazione della domanda comporta la rinuncia alla partecipazione della procedura.

La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse?

Sì. Tutte le sedi non espresse rappresentano automaticamente la volontà dell’aspirante a rinunciare alle sedi non espresse:

La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto?

Sì. La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.

In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato?

Sì. In caso di rinuncia resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato a condizione che la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente.

La mancata assegnazione dell’incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato?

Sì. La mancata assegnazione dell’incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato.

L’individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato, attraverso quali fasi avviene?

L’individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato avviene da parte delle USR attraverso le seguenti fasi:

Verifica delle domande presentate,

Assegnazione degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata,

L’assegnazione avviene:

Secondo l’ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato;

sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS e successivamente nei relativi elenchi aggiuntivi e sulla base delle preferenze espresse.

Quale sarà l’ordine di preferenza in caso di indicazione di preferenze sintetiche?

In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all’interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.

Chi comunica gli esiti dell’individuazione?

Le singole USR comunicano gli esiti dell’individuazione ai docenti e alle scuole interessate.

Un docente individuato dalla graduatoria GPS che supera il periodo di formazione e prova viene cancellato dalle altre graduatorie?