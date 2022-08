Supplenze e GPS 2022, la domanda è valida solo se risulta inoltrata: come fare

Da oggi, 2 agosto 2022, fino alle ore 14 del 16 agosto, i docenti inseriti in GaE e GPS potranno presentare l’istanza per la scelta delle preferenze ai fini dell’incarico annuale per il ruolo da I fascia sostegno delle GPS e le supplenze con durata fino al 31 agosto 2023 o fino al 30 giugno 2023.

L’inoltro della domanda

Una volta compilate tutte le lezioni che compongono l’istanza on-line per le Supplenze 2022/23, è possibile effettuare l’inoltro.

Selezionando il tasto “Inoltra” riportato in basso a destra, la funzione chiede di esprimere il consenso per il trattamento dei dati personali con il tasto “Conferma”.

Selezionando il tasto “Conferma” riportato in basso a destra, lo stato della domanda diventa INOLTRATA.

Dopo l’inoltro

Il sistema assegna un numero di protocollo alla domanda e permette di visualizzare i dati della domanda in formato PDF.

Il PDF viene spedito tramite e-mail all’indirizzo di posta dell’aspirante che ha effettuato l’operazione e archiviato nella sezione Archivio personale, del portale delle Istanze OnLine.

La funzione prospetta la schermata Inoltro effettuato correttamente.

Selezionando il tasto in basso a sinistra “Visualizza PDF” è possibile visualizzare il documento in formato pdf.

Selezionando il tasto in basso “Torna all’elenco domande” si torna alla schermata “Elenco domande”.

Modifica dei dati dopo l’inoltro

Nel caso la domanda sia stata “Inoltrata” l’aspirante può procedere ad una eventuale modifica dei dati solo annullando l’inoltro.

Una volta modificati i dati, è necessario provvedere a un nuovo inoltro.

In caso di annullamento dell’Inoltro, il nuovo inoltro deve avvenire entro la data indicata come termine ultimo per la presentazione delle domande.

Invio di ulteriori domande

Tornando alla schermata “Elenco Domande”, l’utente può proseguire con l’inserimento di altre domande.

L’inoltro è necessario

La procedura di presentazione della domanda è completata correttamente solo se la domanda viene INOLTRATA. Le domande inserite nel sistema, ma non inoltrate non verranno considerate valide.

LA GUIDA DEL MI

La Tecnica della Scuola nelle sue dirette settimanali è al fianco dei docenti per supportarli nella presentazione dell’istanza di scelta delle 150 preferenze in vista delle supplenze dell’anno scolastico 2022-2023. A seguire le domande dei lettori cui hanno risposto gli esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Attilio Varengo nell’appuntamento di Tecnica risponde Live dell’1 agosto.

RIVEDI LA DIRETTA