Supplenze, perchè non si può lavorare con la Mad se sono in Gps?

Supplenze, perchè non si può lavorare con la Mad se sono in...

Gentili Ministri tutti, qualcuno mi spieghi per quale motivo un insegnante di scuola superiore (classe di concorso per scuola superiore) che ha fatto sostegno alle scuole elementari fino a ieri, come supplente o con la MAD, avendo classe di concorso di materia che sta scomparendo alle superiori, non può continuare a lavorare con la MAD – essendo anche inserito nelle GPS – nel sostegno alle scuole elementari?

E perché non alle medie? Uno si è preso un diploma e una laurea, ha fatto esperienza sul campo e ora non può più approciarsi ai bambini delle elementari?

Attenzione attenzione signori: se vuole lavorare lo può fare ma solo con MAD, e deve abbandonare le GPS, perché mai?

Etichetta slalom, MAD, GPS GI… se vai di qua non sei di là attento che se sei li non vai bene qui…O è adeguato all’insegnamento o non lo è…!

Quindi non state tutelando il diritto del bambino ad avere la continuità del sostegno col suo vecchio caro insegnante; non state tutelando il diritto al lavoro e mettendo la persona-insegnante nella condizione di continuare seguire il suo iter di scelta di lavoro e di conseguenza di formazione continua; state semplicemente affibiando, di nuovo, etichette per escludere e ridurre le possibilità di lavoro alla classe insegnante, in particolare ai supplenti.

Spiegatemi. E’ una opportunità in più per questo povero Cristo di insegnante, di lavorare e soprattutto di continuità.

Voi gliela volete togliere questa possibilità di lavorare perché? Niente da fare, bisogna mettere i bastoni tra le ruote in un modo o nell’altro…

Mi fate capire per cortesia questa cosa?

Mi spiegate anche per quale motivo un insegnante di scuola media (classe di concorso per scuola media) che ha fatto sostegno alle scuole elementari per anni, come supplente o con la MAD, avendo classe di concorso di materia per scuola media, non può continuare a lavorare con la MAD nel sostegno alle scuole elementari a meno che non rinunci ad essere inserito nelle GPS ?

Niente da fare, bisogna mettere i bastoni tra le ruote anche qua e se vuole lavorare nel sostegno lo può fare ma rinunciando ad essere in graduatoria e solo con MAD.

Ma gli insegnanti di sostegno, studi superiori + laurea, anni e anni di studio e aggiornamento continuo, spostati ogni anno ora di qua ora di là, cosa sono, tutti degli incapaci imbranati impreparati da escludere ora di qua ora di là?

Tremila euro di TFA del sostegno ce li paghiamo se ci fate lavorare….

Ma questi poveri insegnanti li volete o no?

Questi poveri insegnanti sono al limite della sopportazione e davvero stentano a capire.

La fiducia viene meno.

Maria Beghelli – supplente