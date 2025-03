Supporto al MIM per la promozione di eventi, selezione di 3 scuole: scadenza prorogata al 24 marzo

E’ stata prorogata alle re 18 del 24 marzo la scadenza inizialmente fissata al 13 marzo per rispondere all’avviso del MIM per l’individuazione di 3 istituzioni scolastiche nell’ambito del territorio nazionale che intendano collaborare con la Direzione Generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali, in attività finalizzate a favorire la partecipazione delle istituzioni scolastiche anche in Rete e della componente studentesca agli eventi con e per le scuole promossi dal Ministero.

Le scuole selezionate saranno chiamate a dare il loro supporto in attività di progettazione, organizzative, logistiche, di allestimento, di spostamento di studenti con gli annessi servizi (es. vitto e alloggio) di carattere tecnico-informatico e multimediale (partecipazione studenti da remoto) per la fruizione anche da remoto degli eventi al fine di garantire la massima partecipazione.

La procedura è volta ad individuare una istituzione scolastica del nord, una del centro e una del sud Italia, in particolare:

a) n. 1 Istituzione scolastica delle seguenti regioni: Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto;

b) n. 1 Istituzione scolastica delle seguenti regioni: Lazio, Marche, Toscana e Umbria;

c) n. 1 Istituzione scolastica delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise e Puglia, Sardegna e Sicilia.

Sono ammesse a partecipare le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, in forma singola o in qualità di capofila di una rete di scuole costituita.

Ogni idea progettuale sarà sostenuta per un importo massimo di € 200.000.

La domanda di candidatura deve essere trasmessa al seguente indirizzo di posta certificata: [email protected], con oggetto “Avviso pubblico istituzioni scolastiche 2025”.