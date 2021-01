Tar Veneto: respinta l’istanza dei genitori. Si resta in Dad fino al 31 gennaio

Dopo alcuni accoglimenti relativi ad altre Regioni (Lombardia ed Emilia-Romagna), il Tar del Veneto respinge l’istanza di sospensiva presentata da 17 genitori contro l’ordinanza del governatore Luca Zaia.

Dunque le scuole superiori resteranno in Dad fino al 31 gennaio, così come da ordinanza della Regione. Fissata dal giudice della prima sezione del Tribunale Amministrativo Maddalena Filippi, un’udienza in camera di consiglio per il 27 gennaio.

Il Veneto, come stabilito dall’ultimo Dpcm, si trova in zona arancione.