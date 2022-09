Telefoni cellulari in classe, Rusconi (Anp Roma): “divieto assoluto per gli studenti mentre i docenti si autoregolano”

Telefoni cellulari in classe, Rusconi (Anp Roma): “divieto assoluto per gli studenti...

Si torna a parlare di cellulari in classe, dopo la notizia di Elena Ugolini, rettrice delle scuole Malpighi, che ne ha vietato l’uso a scuola per tutta la giornata. Mario Rusconi, (Anp Roma), intervenuto a Mattino in Famiglia su Rai Uno, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’argomento in questione.

Rusconi afferma: “Quello che ha fatto la collega del Malpighi noi lo stiamo seguendo da quattro, cinque anni. Abbiamo spiegato agli studenti che è un modo di insegnare come autoregolarsi, direi che è un pezzettino di educazione civica. Trovo, però, eccessivo toglierlo agli insegnanti, perché daremmo un’immagine negativa agli studenti. L’insegnante è una persona che si autoregolamenta. La prima cosa che si deve fare è dare l’esempio”.

Per quanto riguarda l’uso di una didattica più digitale, Rusconi dichiara: “già in molte scuole, come quella che dirigo, abbiamo gli Ipad con i libri di testo già caricati per fare in modo che i ragazzi possano fare delle ricerche. Poi, in ogni scuola, grazie ai fondi che abbiamo ricevuto per il Covid, ci sono le lavagne interattive e così via. La chiave di volta, però secondo me, è la lettura, la capacità di leggere il libro, studiarlo e anche sentire a volte l’odore della carta”.