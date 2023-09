Temi in classe, privacy al sicuro anche se l’argomento riguarda aspetti personali e familiari dello studente

Temi in classe, privacy al sicuro anche se l’argomento riguarda aspetti personali...

Non lede la privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni losvolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare. A dirlo è il Garante per la protezione dei dati personali che nella versione aggiornata del vademecum “Scuola a prova di privacy” affronta le tematiche connesse al trattamento dei dati personali nelle istituzioni scolastiche.

Tra gli argomenti affrontati, anche quello dei temi in classe.

Il Garante precisa che nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe – specialmente se riguardano argomenti delicati – è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali.

Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente riguardo al segreto d’ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente contenuti nei temi degli alunni.

Sempre l’Autorità sottolinea anche come in generale, nelle varie iniziative didattiche, considerata la particolare interazione che caratterizza la relazione e il dialogo educativo tra docente e alunni, occorre sempre tenere in considerazione l’interesse primario del minore e le eventuali conseguenze, anche sul piano relazionale, che potrebbero derivare dalla conoscibilità/circolazione di informazioni personali o vicende familiari dell’alunno all’interno della classe o della comunità scolastica.