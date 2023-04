Terremoto a Catania, forte scossa con epicentro in mare. Tanta paura, alcune scuole evacuate per precauzione

Come si dice in questi casi, tanta paura ma fortunatamente nessun danno a cose o persone. Una forte scossa di terremoto si è avvertita alle 14:06 di oggi, venerdì 21 aprile a Catania e in tutta la parte orientale della Sicilia. La magnitudo registrata, secondo l’Ingv, è di 4.4 e l’epicentro è stato localizzato in mare a 5 km da Aci Castello, ad una profondità di circa 15 km.

Tanta paura come detto, con le persone che sono scese in strada o nei luoghi all’aperto. Anche alcuni centri commerciali e scuole sono stati evacuati per precauzione. Il liceo Boggio Lera di Catania ad esempio che già aveva subito un crollo del tetto nel novembre 2021.

Secondo la sala operativa dei vigili del fuoco di Catania, che afferma di essere in costante contatto con la Protezione Civile, nessuna segnalazione di danni pervenuta. Stessa cosa dai Comuni limitrofi alla città etnea.