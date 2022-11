Terremoto Marche, scuole chiuse a Pesaro

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.7 è stata registrata questa mattina nelle Marche alle 7.07. L’epicentro a otto chilometri di profondità della costa marchigiana. Una scossa avvertita distintamente in tutta l’Italia centrale, non solo nelle Marche ma anche in Umbria, Lazio, Romagna adriatica e Toscana.

Tanta paura, ma fortunatamente nessun danno. Nelle Marche la gente è scesa per strada, mentre diverse sono state le telefonate con richieste di intervento ai vigili del fuoco. Sospeso il traffico ferroviario in diverse tratte nelle Marche, per verificare danni ai binari.

A Pesaro il sindaco Matteo Ricci ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado per poter controllare gli edifici.