Terza fascia ATA, 26 aprile ultimo giorno per la domanda

Scade oggi, 26 aprile, il termine ultimo per presentare domanda per le graduatorie di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024.

Le graduatorie di circolo e di istituto serviranno, dall’anno scolastico 2021-22, per coprire le supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Il termine, inizialmente fissato per il 22 aprile, è stato spostato al 26, ma solo per quanto concerne la presentazione della domanda. Il Mi ha infatti chiarito che la proroga “non si estende agli altri profili previsti dal bando in quanto disposta unicamente per venire incontro alle difficoltà di presentazione delle istanze di partecipazione a fronte della straordinaria situazione epidemiologica in atto. Al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i candidati, possono pertanto essere dichiarati esclusivamente i titoli di servizio e di cultura maturati e conseguiti entro la data del 22 aprile come previsto dal bando di concorso“.

