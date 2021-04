Terza fascia ATA, proroga scadenza al 26 aprile. E per titoli e servizi? [DECRETO]

Come abbiamo già comunicato, il Ministero ha disposto la proroga dal 22 al 26 aprile per l’invio della domada per le graduatorie di terza fascia ATA.

Il decreto ministeriale 138 del 20 aprile 2021 è stato inviato ai competenti Organi di controllo.

Il provvedimento ministeriale, resosi necessario per via delle difficoltà connesse alla presentazione delle domande a seguito della situazione epidemiologica in atto, dispone solo la proroga per l’inoltro delle domande, mentre nulla dice in merito al termine ultimo per il conseguimento dei titoli e per il conteggio dei servizi.

La FLC CGIL scrive: “Siamo già intervenuti presso il Ministero affinché chiarisca il termine della valutazione del servizio, prevedendo un automatismo per chi ha il contratto individuale di lavoro con scadenza dal 26 aprile in poi“.

La CISL Scuola aggiunge: “È tuttavia indispensabile che sia precisato in modo più esplicito che la proroga riguarda unicamente la data di presentazione delle domande, come sempre avvenuto in precedenti e analoghe circostanze“.

Quindi, basandosi su quanto avvenuto più volte in passato, lo slittamento del termine non dovrebbe riferirsi anche a titoli e servizi, che dovrebbe restare fissato al 22 aprile 2021. Si attende però una conferma ufficiale da parte del Ministero.

