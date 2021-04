Terza fascia ATA, si valuta anche la certificazione informatica “UNIPASS”

Con la FAQ n. 32 il Ministero ha chiarito che nell’ambito della procedura di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA, “la certificazione “UNIPASS” è valutabile con il punteggio di 0,60, in quanto la stessa presenta analogie con il programma di certificazione Eipass e con quello ICDL di tipo Full Standard“.

Ricordiamo che con DECRETO 138/2021 è stata disposta la proroga a lunedì 26 aprile per la presentazione delle domande. La proroga, ha chiarito il MI, è circoscritta esclusivamente alla presentazione della domanda e non si estende agli altri profili previsti dal bando in quanto disposta unicamente per venire incontro alle difficoltà di presentazione delle istanze di partecipazione a fronte della straordinaria situazione epidemiologica in atto. Al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i candidati, possono pertanto essere dichiarati esclusivamente i titoli di servizio e di cultura maturati e conseguiti entro la data del 22 aprile come previsto dal bando di concorso.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook