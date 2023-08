Terza procedura di stabilizzazione di personale ex LSU – SCARICA IL DECRETO

È stato pubblicato dal ministero dell’Istruzione e del Merito il decreto relativo alla III procedura per la stabilizzazione del personale ex Lsu di cui al comma 5 septies, articolo 58, della Legge 69 del 2013.

Alla procedura sarà ammesso esclusivamente il personale che non ha potuto partecipare alla procedura precedente (comma 5 sexies) per mancata disponibilità di posti nella propria provincia di appartenenza. Le funzioni per la presentazione delle domande (esclusivamente su POLIS) saranno aperte dal 17 agosto e fino all’8 settembre 2023.

I requisiti per la partecipazione sono:

possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado , conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione

, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione aver svolto, per almeno 5 anni anche non continuativi, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. Nei cinque anni richiesti devono essere compresi il 2018 e il 2019.

Come riporta Cisl Scuola, successivamente alla predisposizione delle graduatorie di merito provinciali, un apposito bando dalla Direzione Generale per il personale scolastico disciplinerà le modalità di predisposizione della graduatoria nazionale. Questa sarà finalizzata al conferimento dei posti residuati una volta ultimata la II procedura selettiva di cui al comma 5-sexies dell’articolo 58 del Decreto-Legge.

I candidati che non presenteranno la domanda di inserimento nella graduatoria nazionale ovvero che, per esaurimento dei posti della graduatoria nazionale stessa, non saranno destinatari di una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale (al 50%) nel profilo professionale di collaboratore scolastico, permarranno nella graduatoria provinciale.

SCARICA IL DECRETO

I POSTI DISPONIBILI

I posti destinati alla procedura sono complessivamente 590 a livello nazionale, così ripartiti: