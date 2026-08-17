Testi scolastici, aumenti contenuti in arrivo. Percentuale sotto il tasso di inflazione

In un clima generale di aumenti che toccano tutti i settori, compreso quello scolastico, una buona notizia riguarda i testi scolastici. Secondo l’Associazione Italiana Editori e ‘Il Sole 24 Ore’ infatti, nel 2026 i listini dei volumi sono aumentati del 2,3% alle medie e dell’1,8% alle superiori, a fronte di un costo della vita aumentato del 2,9% come afferma per il mese di luglio l’Istat.

Prezzi che gli editori stabiliscono nel mese di gennaio (comunicandoli al Ministero) e che non possono essere successivamente modificati.

Aumento si, ma contenuto, e non era scontato, sempre secondo l’Aie, viste le tre riforme in arrivo (primo ciclo, istituti tecnici e licei).

Un mondo, quello dei testi scolastici, che si avvale di 150 marchi editoriali attivi e 2400 dipendenti nelle case editrici. Oltre 10mila i lavoratori interessati tra promotori, addetti alla stampa, grossisti, librai, autori e consulenti).

Nell’anno scolastico appena trascorso, chiude ‘Il Sole 24 Ore’, il 95,7% degli istituti ha optato per la triplice opzione stampa + ebook + contenuti digitali.