Nuovo concorso docenti o doppio canale di reclutamento? Risponde l’esperto

Molti docenti supplenti si pongono domande su graduatorie, concorsi, reclutamento.

A rispondere a questi e altri interrogativi, durante la diretta di mercoledì 30 settembre, sono stati i nostri esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

Ci sarà un nuovo concorso a breve o è più probabile l’introduzione del doppio canale di reclutamento?

A questa domanda, il prof Ficara risponde: “È poco probabile che vengano banditi nuovi concorsi nell’immediato, considerato che ne sono stati svolti tre consecutivi con la struttura PNRR e che le relative graduatorie non sono ancora esaurite. Risulta più probabile l’eventuale strutturazione del doppio canale o l’apertura degli elenchi regionali per gli idonei delle precedenti procedure concorsuali”.