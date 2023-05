Tfa sostegno 2023, l’offerta formativa si concentra al Sud e nelle Isole: quasi 14.000 i posti delle Università meridionali

Il MUR ha pubblicato l’atteso decreto che dà il via alle procedure del cd. TFA sostegno, giunto all’ottavo ciclo.

Per accedere al percorso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sarà necessario superare un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e una prova orale.

Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dagli atenei con propri bandi.

Gli Atenei che attiveranno i corsi

In allegato al decreto 694 del 30 maggio 2023 c’è la tabella riassuntiva dell’offerta formativa.

In totale i posti sono 29.061, concentrati per lo più al Sud e nelle Isole, con quasi 14.000 posti.

Il numero maggiore di posti è offerto dall’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, con ben 2.160 posti. Insieme all’Università di Salerno, che ne mette a disposizione 1.380, in Campania si arriva a ben 3.540 posti totali.

Segue in Lazio il Link Campus University con 1.700 posti.

Calendario

Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni 4, 5, 6 e 7 luglio 2023, nelle modalità di seguito indicate:

mattina del 4 luglio 2023 prove scuola dell’infanzia;

mattina del 5 luglio 2023 prove scuola primaria;

mattina del 6 luglio 2023 prove scuola secondaria I grado;

mattina del 7 luglio 2023 prove scuola secondaria II grado.

IL DECRETO

I POSTI DELLE UNIVERSITA’

RIVEDI LA DIRETTA