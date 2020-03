Tfa sostegno, chi ha già svolto la preselettiva accede subito alle prove scritte. Lo dice il Tar

Il Tar Catania ha accolto il ricorso di una docente che viene ammessa in via provvisoria alla prova scritta d’accesso al Tfa sostegno 2020, senza passare dalla prova preselettiva.

Come sappiamo, il Miur ha già disposto le nuove date per la prova preselettiva del Tfa sostegno v ciclo 2020.

Tfa sostegno 2020: chi ha già svolto la prova preselettiva non deve ripeterla

Alla base della sentenza del Tribunale amministrativo siciliano, c’è il motivo, secondo il quale, chi ha già partecipato alla prova preselettiva lo scorso ciclo ma non è riuscito a superarla, non può ripetere lo stesso test. Infatti, le prove preselettive risentono di aspetti non sempre legati al merito ma ai posti e al numero dei candidati.

Per tali ragioni, il ricorso ha chiesto con urgenza l’accoglimento della domanda cautelare e l’ammissione diretta alle prove scritte. Domanda d’urgenza che è stata accolta dal TAR.

Secondo il legale Sirio Solidoro che ha seguito il caso, la disposta ammissione alle prove scritte con riserva provvisoria e d’urgenza la cui discussione verrà anche affrontata nel merito, comunque obbliga l’ateneo, solo a beneficio di chi ha fatto il ricorso e non per tutti, all’ammissione diretta alle prove scritte in esecuzione dell’accoglimento da parte del TAR. Inoltre, ciò non toglie che i ricorrenti potranno comunque iscriversi al nuovo bando per il TFA Sostegno per titoli ed esami seguendo la procedura normale di ammissione.

I bandi Tfa sostegno 2020

Ricordiamo che i posti a disposizione per il V Ciclo del Tfa Sostegno sono in totale 19.585 fra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.

Il provvedimento firmato dal Ministro Manfredi l’11 marzo prevede lo spostamento delle prove preliminari ai giorni 18 e 19 maggio 2020, a seguito dell’emergenza coronavirus che ha determinato la sospensione delle attività didattiche nelle Università fino al prossimo 3 aprile 2020.

Ecco l’elenco dei bandi attualmente pubblicati dalle Università

L’Aquila (bando) 150 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando: 11 marzo 2020, ore 12:00

Università degli Studi della Basilicata (bando) 120 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando: 26 marzo, ore 24

Palermo (bando) 150 euro (tassa di partecipazione), scadenza bando: 16 marzo 2020, ore 12:00

Pisa (bando) 100 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando: 18 marzo 2020, ore 13:00

Torino (bando) 100 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando: 19 marzo 2020, ore 15.00.

Milano Bicocca (bando) 100 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando: 20 marzo 2020, ore 15:00

Foggia (bando) 100 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando: 20 marzo 2020, ore 12:00

Napoli Benincasa (bando) 190 euro (tassa di partecipazione), scadenza bando: 23 marzo 2020, ore 12:00

Trento (bando) 150 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando: 23 marzo 2020, ore 12:00

Link Campus (bando) 150 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando: 24 marzo 2020, ore 12:00

Lumsa (bando) 150 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando: 24 marzo 2020, ore 15:00

Firenze (bando) 100 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando: 25 marzo 2020, ore 23.59.

Università Mediterranea della Calabria – (bando) 120 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando: 23 marzo 2020, ore 12:00

Università Magna Grecia Catanzaro – (bando) 140 euro (tassa di iscrizione) scadenza bando: 25 marzo.

Università di Salerno – (bando) – 100 euro (tassa di partecipazione) – 23 marzo, ore 24.00.

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – (bando) 110 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando: 23 marzo ore 13.30

Università degli Studi di Udine – (bando) 120 euro (tassa di partecipazione) – scadenza bando 20 marzo.

Università Tor Vergata di Roma – (bando) 150 euro (tassa di partecipazione) – scadenza bando 23 marzo

Università Roma Tre – (bando) 150 euro (tassa di partecipazione) – scadenza bando 27 marzo

Università Foro Italico Roma (bando) 150 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando 25 marzo

Università della Tuscia (bando) 150 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando 25 marzo

Università di Cassino (bando) 150 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando 24 marzo

Università di Genova (bando) 120 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando 24 marzo

Università di Milano Cattolica (bando) 120 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando 20 marzo

Università di Bari (bando) 100 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando 19 marzo

Università di Cagliari (bando) 100 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando 24 marzo

Università di Sassari (bando) 100 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando 24 marzo

Università di Catania (bando) 150 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando 16 marzo

Università di Enna (bando) 150 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando 30 marzo

Università di Messina (bando) 150 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando 30 marzo

Università di Siena (bando) 100 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando 30 marzo

Università di Perugia (bando) 60 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando 19 marzo

Università Valle d’Aosta (bando) 87 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando 26 marzo

Università di Verona (bando)