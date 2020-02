Tfa sostegno, Cisl Scuola Sicilia all’attacco: “Riparte la speculazione, così è una vergogna”

A pochi giorni dalla pubblicazione dei bandi da parte dei singoli Atenei per la selezione finalizzata all’ammissione al V ciclo del Tfa sostegno, dopo la pubblicazione del DM 95/2020, non si è fatta attendere la voce dei Sindacati della scuola che lanciano un appello agli atenei.

Per il 2020 i posti messi a disposizione dal Miur per il sostegno agli alunni con disabilità, sono per la Sicilia 4675, per tutti gli ordini di scuola. Sono 19585 per tutt’Italia. Il due e tre aprile si terranno le prove di accesso. I corsi dovranno concludersi entro maggio 2021. In particolare, la segretaria generale della Cisl Scuola Sicilia Francesca Bellia ha posto l’attenzione sui costi spropositati per la partecipazione ai corsi, quasi 4000 euro per 4675 posti.

“Riparte il business della formazione. Sulle spalle di chi si aggrappa a tutto in cerca di un lavoro. Una speculazione. E una vergogna”. Così la segreteria regionale della Cisl Scuola che per voce della segretaria Francesca Bellia punta il dito contro ‘gli oneri insopportabili posti a carico dei docenti candidati’: 150 euro per sostenere la prova selettiva più un ulteriore costo di 3700 euro per la partecipazione al corso che consente di conseguire la specializzazione.

“Soglie troppo alte – afferma la Cisl Scuola – che di fatto impongono una discriminante ai danni delle famiglie che non possono reggerle”. Da qui l’appello agli atenei autorizzati a organizzare i corsi, “affinché svolgano un ruolo di servizio. Reale. Non solo formale”.

I bandi Tfa sostegno 2020

L’Aquila (bando) 150 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando: 11 marzo 2020, ore 12:00

Palermo (bando) 150 euro (tassa di partecipazione), scadenza bando: 16 marzo 2020, ore 12:00

Pisa (bando) 100 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando: 18 marzo 2020, ore 13:00

Torino (bando) 100 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando: 19 marzo 2020, ore 15.00.

Milano Bicocca (bando) 100 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando: 20 marzo 2020, ore 15:00

Foggia (bando) 100 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando: 20 marzo 2020, ore 12:00

Napoli Benincasa (bando) 190 euro (tassa di partecipazione), scadenza bando: 23 marzo 2020, ore 12:00

Trento (bando) 150 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando: 23 marzo 2020, ore 12:00

Link Campus (bando) 150 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando: 24 marzo 2020, ore 12:00

Lumsa (bando) 150 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando: 24 marzo 2020, ore 15:00

Firenze (bando) 100 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando: 25 marzo 2020, ore 23.59.

