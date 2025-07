Tfa Sostegno e percorsi per triennalisti e abilitati all’estero, quanti posti nei vari atenei? – TABELLA CISL SCUOLA

Tfa Sostegno e percorsi per triennalisti e abilitati all’estero, quanti posti nei...

La scorsa settimana il Ministero ha pubblicato due decreti che riguardano l’avvio dei percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per docenti triennalisti e docenti abilitati all’estero. Questi percorsi, ricordiamo, si aggiungono a quelli autorizzati all’Indire.

Poi è stato pubblicato il decreto che consente la partenza del X ciclo del Tfa, il percorso “standard” per conseguire la specializzazione sul sostegno.

I dati

L’ufficio sindacale della CISL Scuola ha elaborato un prospetto che riassume l’offerta formativa per la specializzazione sul sostegno secondo i contingenti autorizzati (ad oggi), in base alle tre diverse tipologie esistenti: TFA ordinario, triennalisti, possessori di titoli esteri, dividendo i vari posti in base ai vari atenei.

