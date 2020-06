TFA sostegno V ciclo, Link Campus: iscrizioni dei sovrannumerari provenienti da qualsiasi ateneo

Con D.M. n. 94/2020 il Ministero dell’Università e Ricerca, vista l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha autorizzato per l’a.a. in corso l’avvio delle attività formative dei corsi di specializzazione sul sostegno didattico per l’a.a. 2019/2020 per i candidati risultati idonei nei cicli precedenti e regolarmente iscritti al V ciclo, anche utilizzando modalità a distanza per lezioni dei moduli teorici e per i tirocini indiretti.

In proposito, l’Università degli Studi Link Campus University consente ai sovrannumerari degli anni scorsi del corso TFA sostegno, provenienti da qualsiasi ateneo, di iscriversi al V ciclo in DaD.

Per farlo, è necessario seguire le indicazioni pubblicate a questa pagina.

In particolare, ci sono due procedure differenti per chi si è preiscritto e per i soprannumerari che invece non hanno proceduto alla preiscrizione. Questi ultimi, in particolare, hanno tempo fino alle ore 15 del 6 luglio (Decreto Rettorale n. 560/2020).

Procedura di iscrizione al corso di Didattica a Distanza DaD:

Soprannumerari non preiscritti: