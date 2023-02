TFA Sostegno: Very Easy con Easy-Quizzz!

Il TFA Sostegno è un corso di formazione per diventare insegnanti di sostegno e psicologi scolastici, ossia docenti, educatori e professionisti, preparati a seguire alunni e studenti con esigenze particolari nel loro percorso di apprendimento.

I TFA Sostegno forniscono la possibilità di acquisire le competenze pedagogiche e didattiche necessarie per svolgere questo ruolo importante, ma per accedervi è necessario superare una prova complessa, costituita da un quiz preselettivo, una prova scritta e una prova orale.

Se il tuo sogno è far parte di questo particolare corpo docente, in questo articolo scoprirai qual è il miglior simulatore tfa sostegno da usare oggi. Easy-Quizzz è completo ed efficace e renderà il tuo studio… Very Easy!

Cosa sono i TFA Sostegno

I TFA Sostegno sono percorsi specializzazione progettati per fornire ai candidati le conoscenze e le competenze necessarie per lavorare con studenti con bisogni educativi speciali. Per accedere ai corsi, è necessario avere determinati requisiti, superare un concorso bandito dall’università scelta e poi pagare una rata stabilita dal bando. La procedura di selezione include un test preselettivo, una prova scritta e una prova orale.

Il corso TFA Sostegno dura almeno 8 mesi e prevede l’acquisizione di 60 CFU. Gli insegnamenti sono suddivisi in 4 ambiti disciplinari:

didattica e pedagogia speciale,

psicologia dello sviluppo,

psicologia dell’educazione,

istituzioni di diritto pubblico,

neuropsichiatria infantile.

Per prepararti a queste materie, dovrai recuperare tutti i materiali del tuo corso di studio, tra manuali, appunti universitari, videolezioni e altro ancora. Sarà anche utile, però, avere a portata di mano un simulatore digitale che ti permette di valutare le tue conoscenze, perfezionarle e colmare le lacune. Ed è proprio qui che entra in gioco Easy-Quizzz.

Con Easy-Quizzz, tutto è più Easy!

Easy-Quizzz è simulatore di test per la preparazione a concorsi pubblici, patenti, abilitazioni e altri esami. Lanciato nel 2021, è oggi il portale web di riferimento per la formazione e la preparazione di coloro che vogliono superare con successo questi esami.

Easy-Quizzz offre un simulatore web e una app mobile che attingono dai database ufficiali e aggiornati, per consentire agli utenti di far pratica direttamente con le probabili domande dei concorsi, compresi i TFA Sostegno.

Il team di esperti da cui Easy-Quizzz ha fornito al simulatore tanti strumenti per rendere l’apprendimento facile, veloce ed efficace, idoneo a superare qualunque test o quiz al primo tentativo.

Per fare questo si avvale di tre modalità, progettate per permettere agli utenti di imparare e mettere alla prova la propria conoscenza su un determinato argomento, sfruttando il potere della ripetizione e della pratica. Queste modalità sono:

la modalità esame , simula una vera e propria prova di esame e consente agli utenti di valutare la propria conoscenza su un argomento specifico;

, simula una vera e propria prova di esame e consente agli utenti di valutare la propria conoscenza su un argomento specifico; la modalità pratica , che consente agli utenti di esercitarsi su un determinato argomento,

, che consente agli utenti di esercitarsi su un determinato argomento, la modalità di apprendimento, o learning-mode, è progettata per permettere agli utenti di approfondire l’argomento mentre fanno pratica. In questa modalità, infatti, l’utente può visualizzare le risposte corrette e imparare.

C’è anche la funzione di auto-scroll che fa scorrere automaticamente le domande, facilitando la navigazione durante l’apprendimento.

Con la comoda App hai tutto ciò che serve in tasca

Studiare per i TFA Sostegno è impegnativo, sopratutto se lavori già come insegnante a tempo pieno, se hai una famiglia o altri impegni. Con Easy-Quizzz, però, puoi sfruttare ogni momento per studiare: dall’attesa al supermercato al tragitto sui mezzi pubblici. Questo è possibile grazie alla comodissima App. L’applicazione di Easy-Quizzz, che puoi scaricare gratuitamente sia su iOS che su Android, non solo ha tutte le funzioni del portale, ma funziona anche offline, così non hai bisogno di una connessione o del WiFi per usarla.

Easy e conveniente

Studiare con Easy-Quizzz per i TFA Sostegno non è solo facile, ma anche conveniente. Il simulatore offre tre pacchetti per l’accesso ai suoi quiz: uno mensile, uno annuale e uno a vita. Quest’ultimo è molto conveniente, poiché per un prezzo contenuto offre accesso illimitato a tutti i quiz presenti sulla piattaforma.

Con il pacchetto a vita, chi desidera prendere patenti, abilitazioni, fare altri concorsi oltre ai TFA Sostegno, sostenere esami universitari o mantenersi preparato sulle materie che ama, può sempre contare su Easy-Quizzz, pagando un prezzo ragionevole.

Perché aspettare?

Easy-Quizzz è accessibile anche nella versione Demo gratuita, che ti dà accesso a dieci domande in modo che tu possa vedere come funziona il simulatore e decidere se fa per te oppure no. Qui troverai anche tante altre informazioni utili sui concorsi TFA Sostegno, tra articoli e aggiornamenti.

Allora non aspettare, se fare l’insegnante di sostegno è davvero il tuo sogno! Scarica la App, inizia a studiare e tieni sempre d’occhio il sito ufficiale del MIUR per non perderti l’uscita del prossimo bando.

