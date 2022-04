Tfa sostegno VII ciclo, ammesso alla prova scritta anche chi ha superato la preselettiva VI ciclo, ma in quale caso?

Come abbiamo anticipato, il Ministero dell’Università e della ricerca ha pubblicato il decreto ministeriale n. 333 del 31 marzo 2022 che autorizza, per l’anno accademico 2021-22, l’avvio dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.

I percorsi del VII ciclo dovranno concludersi, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, entro il 30 giugno 2023.

Il decreto stabilisce che le prove di accesso saranno costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte (o pratiche) e da una prova orale e ha indicato le date per lo svolgimento della prova preselettiva per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno.

Ammessi direttamente alla prova scritta VII ciclo i candidati del VI ciclo che hanno superato la preselettiva ma sono andati in isolamento o quarantena da Covid

Lo stesso decreto chiarisce anche che, in deroga all’art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VI ciclo ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento) non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, saranno ammessi direttamente alla prova scritta. Lo stabilisce il DM 333 del 31 marzo 2022.

Il calendario della preselettiva

Ecco il calendario della prova preselettiva VII ciclo del Tfa sostegno:

24 maggio 2022 prove scuola dell’infanzia;

25 maggio 2022 prove scuola primaria;

26 maggio 2022 prove scuola secondaria I grado;

27 maggio 2022 prove scuola secondaria II grado.